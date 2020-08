Ibrahimovic giocatore più vecchio a segnare 10 gol in Serie A

MILAN-CAGLIARI ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic non finisce mai di stupire. Tornato al Milan lo scorso mese di gennaio, per salvare una situazione che si era messa molto male per la squadra di Stefano Pioli, lo svedese è riuscito nell’impresa.

In 20 gare disputate, infatti, con la maglia rossonera, tra Serie A (18) e Coppa Italia (2), Ibrahimovic ha messo a segno ben 11 gol, di cui 10 in campionato ed uno nella coppa nazionale. E proprio il gol segnato questa sera, a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Cagliari 3-0, è una rete da record per il bomber nativo di Malmö.

A 38 anni, 9 mesi e 29 giorni, Ibrahimovic è diventato infatti così il più vecchio giocatore ad aver segnato almeno 10 gol in un campionato di Serie A: il precedente record apparteneva a Silvio Piola, con 38 anni 4 mesi e 5 giorni nella stagione 1951-52. PER LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI CONTINUA A LEGGERE >>>

