Ibrahimovic e il suo futuro: rinnovo con il Milan e carriera da dirigente

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, domani compie 40 anni. Lo svedese ha ben chiaro il suo futuro: rinnovo e Mondiale

Salvatore Cantone

Domani sarà una giornata speciale per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, come viene riportato dal Corriere della Sera, compie 40 anni. Lo svedese ieri ha festeggiato in anticipo con i suoi compagni a Milanello, visto che domani c'è Atalanta-Milan. Chiaro l'intento dello svedese di non distrarre la squadra, considerando l'importanza della partita di Bergamo.

Ibrahimovic domani avrà 40 anni, ma fa ancora la differenza. Certo, il fisico non è più quello di una volta, così come gli scatti, ma l'attaccante ha dimostrato di essere importante per il Milan e di infiammare ancora San Siro. Zlatan comunque non si vuole fermare e ha un doppio obiettivo: quello di giocare in Champions League un altro anno e di essere protagonista al mondiale in Qatar a 41 anni. Obiettivi ambiziosi che Ibra può raggiungere.

Per questo motivo la volontà di Ibrahimovic è quella di giocare ancora un'altra stagione con il Milan. Prima o poi però arriverà il momento di appendere le scarpette al chiodo. Cosa farà lo svedese ? C'è ancora tempo per decidere, ma Ibra vorrebbe intraprendere la carriera da dirigente. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: la Zlatan non vuole ancora fermarsi. Intanto il Milan pensa a un grande colpo a costo zero.