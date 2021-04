Ibrahimovic e il paradosso della squalifica spiegato da Cantamessa | News

Il Corriere della Sera si sofferma sulla squalifica di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, per una giornata.

Come viene riportato dal Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato squalificato per una giornata di campionato. Il motivo? "Per avere, al 15’ del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al direttore di gara". Oltre alla squalifica, allo svedese anche una multa di 5 milaeuro. Il quotidiano mette però in evidenza un paradosso: se la squalifica fosse stata ad esempio di due giornate, il Milan avrebbe potuto fare ricorso.