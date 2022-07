Ibrahimovic e la diretta Instagram: “Non mi ritiro. Se no il calcio muore”

Non è bastato nemmeno un infortunio al ginocchio a 40 anni suonati a far arrendere Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non ne vuole sapere di lasciare il calcio giocato e, nelle scorse settimane, ha ufficializzato il suo rinnovo con i rossoneri. Dopo lo scudetto e la conseguente operazione subìta, il classe 1981 ha già avviato l'iter per ritornare in campo, probabilmente, a gennaio 2023. In questo momento Zlatan si trova in vacanza in Sardegna e, nella giornata di oggi, ha deciso di concedere una diretta Instagram ai propri followers.