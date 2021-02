Ibrahimovic a Sanremo, il paradosso: Amadeus deve “tifare” Milan

Ibrahimovic a Sanremo: il problema di Milan-Udinese

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un problema relativo a Zlatan Ibrahimovic e alla sua partecipazione a Sanremo. La Lega, infatti, ha confermato Milan-Udinese mercoledì 3 marzo alle 20:45, cioè quando lo svedese dovrebbe essere presente sul palco dell’Ariston.

La partita terminerà intorno alle 23 e dunque è improbabile credere che Ibrahimovic si presenti fisicamente a Sanremo in quella serata. In generale, comunque, c’è da organizzare tutto il resto. Ad Amadeus, grande tifoso interista, paradossalmente farebbe comodo tifare per il Milan. Nel caso in cui la squadra rossonera non andasse bene nelle prossime partite, infatti, risulterebbe difficile pensare che Ibra abbandoni i compagni di squadra per parecchi giorni.

Allenarsi in solitaria, anche se accompagnato da un preparatore atletico rossonero, non è il massimo della vita in mezzo a tante partite importanti. Come detto, nulla è stato deciso, ma molto dipenderà dai risultati della squadra di Pioli nelle partite contro Inter e Roma.