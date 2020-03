Hoffenheim-Bayern, si arriva al 90esimo senza giocare causa striscione

NEWS DALL’ESTERO – Un caso curioso e sgradevole è avvenuto in Bundesliga e ha coinvolto i tifosi del Bayern Monaco ed il proprietario dell’Hoffenheim Dietmar Hopp.

Il Bayern Monaco era in vantaggio per 6-0 sul campo dell’Hoffenheim quando i suoi tifosi, giunti in trasferta, hanno esposto uno striscione contro Dietmar Hopp, proprietario dell’Hoffenheim, che ha fatto scattare il protocollo antirazzismo. L’arbitro ha così interrotto la partita. I calciatori, inizialmente hanno lasciato il campo per 5 minuti, ma poi sono rientrati a giocare. L’episodio, nonostante gli interventi della dirigenza bavarese (fra cui Oliver Khan e Karl-Heinz Rummenigge), si è ripetuto. A quel punto, i calciatori delle due squadre hanno concluso la partita (ultimi 15 minuti circa) senza giocare passandosi il pallone in mezzo al campo in segno di rispetto verso Hopp creando un danno ai tifosi. L’episodio si era già verificato a dicembre con il Borussia Dortmund protagonista. Si attendono sviluppi.

