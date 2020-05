Hertha Berlino – Piatek, ripartenza lenta: scarso minutaggio e zero gol

ULTIME NEWS – La Bundesliga è ripartita, con tutte le precauzioni per evitare problemi di contagio al coronavirus. Ma Krzysztof Piatek ricomincia con fatica: basso minutaggio e zero gol. L’attaccante ex Milan, passato all’Hertha Berlino lo scorso gennaio, non ha avuto una ripartenza particolarmente positiva. Anzi.

L’Hertha Berlino nelle prime due giornate post-ripresa, ha giocato contro l’Hoffenheim vincendo 3-0 e nel derby contro l’Union Berlino, vinto 4-0. Nella prima partita Piatek nemmeno ha giocato, nella seconda invece è subentrato al 75′ e nonostante la sua squadra fosse in pieno controllo del match, non è riuscito a segnare. Zero gol e appena 15 minuti giocati in due partite.

