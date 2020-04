Hammarby: “Ibrahimovic è venuto a salutarci ancora” (FOTO)

ULTIME NEWS MILAN – L’Hammarby, club che milita nella massima serie svedese, ha pubblicato su Twitter alcune immagini relative all’allenamento odierno. Per la seconda volta in pochi giorni si è presentato anche Zlatan Ibrahimovic, che detiene il 25% delle quote societarie del club. Una grande accoglienza per lui.

Il classico clima di aprile ad Årsta quando gli uomini hanno iniziato ad allenarsi. Ibrahimovic è venuto a salutarci ancora”.

Intanto il presidente del Lione esce allo scoperto sull’obiettivo del Milan Memphis Depay, LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI >>>