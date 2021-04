Gundogan: “Superlega? Solo il male minore rispetto alla nuova Champions”

Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, ha parlato della SuperLega, ma soprattutto del nuovo format della Champions League

Negli ultimi giorni sta tenendo banco la questione SuperLega, nata e morta in sole 48 ore. Ma era davvero questo il vero problema del calcio moderno? Dell'argomento ha parlato Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, che ha pesantemente criticato il nuovo format della Champions League. Ecco le sue dichiarazioni riportate da 'Sky Sports': "Con tutte le parole sulla Super League in corso, possiamo per favore parlare anche del nuovo format della Champions League? Sempre più partite, nessuno pensa a noi giocatori? Il nuovo formato UCL è solo il minore dei due mali rispetto alla Super League".