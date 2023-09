Altri guai per Güler: salta ancora il suo debutto col Real Madrid

Arda Güler, giovane talento del calcio Europeo, è stato uno dei nomi più accostati al Milan nella scorsa sessione di calciomercato. Il turco, poi, decise di unirsi al Real Madrid, ma il suo debutto continua a slittare. Come informano poprio i blancos, il giocatore ha riportato una lesione al muscolo retto femorale. L’assenza dai campi è stimata in almeno tre settimane. Il piano di Ancelotti sarebbe stato quello di far debuttare Güler contro il Las Palmas. Il giocatore dovrebbe tornare disponibile dopo la pausa di ottobre per le sfide delle Nazionali. Chissà che possa essere il momento giusto per il suo debutto con il Real Madrid. Ecco come e dove vedere Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>