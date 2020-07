Guglielminpietro: “Il Milan è la squadra che sta meglio dopo il Covid”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Andres Guglielminpietro, ex calciatore di Milan e Bologna, nell’intervista realizzata a tuttomercatoweb.com ha parlato della partita di stasera tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Sinisa Mihajlovic. Il Milan è ripartito benissimo, è la squadra che sta meglio dal ritorno in campo. Quella contro il Bologna sarà una partita intensa, giocare ogni tre giorni però è complicato”.

Sulla sfida di stasera: “Spero vinca quella che gioca meglio… sicuramente in Italia faccio il tifo per il Milan così come per l’Inter, mi piacciono anche la Lazio dove c’è Igli Tare che è un dirigente di spessore e il Sassuolo di De Zerbi”.

Sulla sua esperienza al Bologna: "A Bologna all'inizio ho fatto bene con Guidolin poi con Mazzone è cambiato tutto. Non è stato un grande anno ma ci siamo salvati. Della società comunque ho bei ricordi. E oggi il club è ancora più strutturato".