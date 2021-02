Grosso: “Non mi stupisco di vedere il Milan dov’è”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Brescia Fabio Grosso ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic: "Due grandissime personalità. Quanto a Ibra non mi stupisco che il Milan sia dov'è soprattutto con e grazie a lui: è un trascinatore, un vincente. Lui e Sinisa erano, sul campo e in panchina, veri valori aggiunti".