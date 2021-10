Griezmann espulso, il padre furioso: “Ibra giallo e Antoine rosso. Pagliacci”

Alain Griezmann, papà di Antoine, è una furia sui social per l'espulsione del figlio. E prende d'esempio un fallo simile di Zlatan Ibrahimovic

Dopo un inizio di stagione così così, Antoine Griezmann sta provando a riprendersi l'Atletico Madrid. In occasione della partita di Champions League contro il Liverpool, il francese ha guidato la rimonta momentanea dei suoi con una doppietta prima dell'espulsione per gioco pericoloso. L'attaccante, infatti, è intervenuto in maniera scomposta su Roberto Firmino e non è stato perdonato dall'arbitro.