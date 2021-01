Graziani: “Milan in emergenza. Ibrahimovic serve tantissimo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Ciccio Graziani ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e dell’emergenza in casa Milan. Queste le sue parole: “I Rossoneri sono in emergenza. In questo momento Ibrahimovic non è ancora al top però al Milan serve tantissimo. Oggi Ibra deve fare la differenza caratteriale e tecnica e si caricherà sulle spalle tutta la squadra. C’è ancora l’impressione che possa fare bene”.

