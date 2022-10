Gran Galà Calcio AIC 2022, le nomination per la top 11: quanto Milan!

Svelate le nomination per la top 11 relativa alla scorsa stagione per il Gran Galà del Calcio AIC. Presenti tanti giocatori del Milan

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio 2022 sono state svelate le nomination per la Top 11 della scorsa Serie A, che ha visto il Milan vincere lo scudetto. Per questo motivo sono tanti i rossoneri presenti in lista: ecco l'elenco completo in cui figura anche l'ex Franck Kessie e spicca l'assenza di Olivier Giroud.