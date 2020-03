Governo, Reddito di emergenza: cos’è e a chi spetta

ULTIME NEWS – Acronimo di “Reddito di emergenza”, il REM è una forma di sussidio rivolto a un’ampissima fetta di lavoratori rimasti disoccupati per il Coronavirus. Dovrebbero essere circa 6 miliardi di euro la cifra stanziata, ma manca ancora l’ufficialità.

Qualunque sia la formula che il Governo vorrà adottare, il Reddito di Emergenza potrebbe essere richiesto fino a 10 milioni di cittadini. Oltre ai professionisti e alle micro e piccole imprese, il bonus riguarderà i lavoratori stagionali del settore turistico (camerieri, personale di cucina, bagnini e assistenti vari, personale di piano, portieri e così via); badanti e colf; tutti i lavoratori del sommerso. Dovrebbero poter accedere alla misura anche tutti i lavoratori con contratto in scadenza in questi giorni o nelle prossime settimane.

