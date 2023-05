Giudice Sportivo, le decisioni dopo la 32^ giornata: squalifica per Tomori

Nella giornata di domenica 30 aprile è terminata la 32^ giornata del campionato di Serie A, tra conferme attese e sorprese inaspettate, come il pareggio tra Napoli e Salernitana, che rimanda così la festa Scudetto per l'undici di Luciano Spalletti. Come di consueto, alla fine di ogni turno, il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni in vista dei match successivi.