Giudice Sportivo Serie A – Verso Sassuolo-Milan: Kjaer entra in diffida

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto si apprende dal comunicato ufficiale emesso oggi dal Giudice Sportivo di Serie A, il difensore Simon Kjaer, classe 1989, ammonito ieri sera in occasione di Milan-Bologna 5-1 a ‘San Siro‘, ha ricevuto la quarta sanzione del suo campionato, entrando, pertanto, nella lista dei diffidati dei calciatori di Stefano Pioli.

Kjaer, quindi, giocherà Sassuolo-Milan di martedì sera, ore 21:45, al ‘Mapei Stadium‘ con il ‘pericolo giallo’ sulla testa, ovvero in odore di squalifica alla prossima sanzione disciplinare, unitamente ad Alessio Romagnoli, Theo Hernández, Ismaël Bennacer ed Ante Rebić. Anche Mateo Musacchio è diffidato, ma la sua stagione è ufficialmente finita da tempo. Primo giallo, invece, per Alexis Saelemaekers, anche lui ammonito in Milan-Bologna. INTANTO, ECCO LE ULTIME SULLA RESCISSIONE DI RALF RANGNICK CON LA RED BULL >>>