Giudice Sportivo Serie A – Sampdoria-Milan, squalificato Thorsby

ULTIME NOTIZIE SAMPDORIA NEWS – Il Giudice Sportivo di Serie A, dopo le gare giocate ieri sera, ha emesso un comunicato con gli squalificati del 37° turno di campionato.

Morten Thorsby, classe 1994, centrocampista danese espulso a Torino durante Juventus-Sampdoria, è stato squalificato e salterà dunque Sampdoria-Milan di mercoledì sera, ore 19:30, allo stadio ‘Luigi Ferraris‘ di Genova.

Insieme a Thorsby, appiedati per una giornata dal Giudice Sportivo anche Jens Stryger Larsen (Udinese), Nahitan Nández (Cagliari), Rodrigo Palacio (Bologna), Adrien Rabiot (Juventus), Tomás Rincón (Torino), Andrea Rispoli (Lecce) e Amir Rrahmani (Hellas Verona).

