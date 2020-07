Giudice Sportivo: multa e squalifica per il medico del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato e multato (ammenda di 5000 euro) Stefano Mazzoni, medico del Milan, espulso nel corso del match contro l’Atalanta. La decisione è arrivata poiché il medico rossonero ha rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose, contestando la scelta arbitrale. Non sarà in panchina per Sampdoria-Milan.

