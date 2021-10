Giudice Sportivo, multa al Milan per ‘cori beceri’ da parte dei tifosi

Il Giudice Sportivo, attraverso una nota ufficiale, ha deciso di comminare una multa di 5 mila euro al Milan. Ecco la motivazione

Dopo la 7^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha emesso il consueto comunicato per mostrare la lista dei 'cattivi' e non solo. Da questa nota ufficiale si legge di un provvedimento ai danni del Milan, che dovrà pagare una multa di 5 mila euro a causa del comportamento dei propri tifosi. Ecco i dettagli: "Un'ammenda di € 5.000,00 alla Società Milan per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria avversaria". Le Top News di oggi sul Milan: il giusto premio per Leao, Ibra non ha dubbi sullo scudetto