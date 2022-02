Giroud, è tempo di gol-scudetto. L’attaccante deve trascinare il Milan

Olivier Giroud, attaccante del Milan, guiderà la squadra anche nella partita di venerdì contro l'Udinese. Servono i suoi gol per lo scudetto

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Olivier Giroud , attaccante del Milan. Con Zlatan Ibrahimovic out per infortunio, tocca al francese il compito di trascinare la squadra verso il tricolore. Venerdì c'è l'Udinese a San Siro e Olivier ha possibilità di tornare a segnare dopo aver staccato a Salerno (non trovando il suo primo gol lontano dal Meazza in questa stagione).

Il prossimo gol sarebbe l'ottavo in Serie A per Giroud, che così raggiungerebbe il suo miglior risultato degli ultimi cinque anni in un campionato. Ci era riuscito due anni fa nel Chelsea, Giroud, mentre per tornare alla doppia cifra bisogna tornare indietro di cinque stagioni, cioè quando vestiva la maglia dell'Arsenal. Il punto più alto della stagione del francese è stato sicuramente la doppietta nel derby, ma l'attaccante non ha nessuna intenzione di fermarsi: l'obiettivo è quello di vincere qualcosa di importante con la maglia del Milan. Milan, a centrocampo un ex Inter? Le ultime news di mercato >>>