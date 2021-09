Giroud compie 35 anni: gli auguri di compleanno del Milan al francese

Olivier Giroud, bomber del Milan, compie oggi 35 anni. Il club rossonero gli ha augurato buon compleanno sul sito web e sui social

Nato a Chambéry (Francia) il 30 settembre 1986 , oggi Olivier Giroud , centravanti del Milan , festeggia il suo 35° compleanno . Il club rossonero gli ha fatto gli auguri sui propri canali ufficiali, web e social. Ecco qui di seguito come il Diavolo ha omaggiato l'attaccante francese per la ricorrenza.

"Dopo un lungo corteggiamento, Olivier Giroud è arrivato a Milanello durante l'ultima estate. Si è presentato con entusiasmo e professionalità , dimostrando le sue qualità fin dalle prime amichevoli. Ha segnato subito contro il Nizza, si è ripetuto contro il Panathinaikos e ha successivamente bagnato l' esordio a San Siro in campionato con una preziosissima doppietta contro il Cagliari .

La positività al Covid e qualche noia fisica l'hanno un po' frenato nell'ultimo mese, ma ora Olivier è pronto di nuovo a dar tutto per i rossoneri. Oggi festeggia i suoi 35 anni, tutta la famiglia rossonera desidera augurargli un felice compleanno e condividere con lui la gioia di questo giorno. Tanti auguri Oli!".