Giampaolo torna in Serie A? Anche il Cagliari ci pensa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo il fallimento lampo al Milan, ancora Serie A nel futuro di Marco Giampaolo. Ci sono due club interessati: oltre al Torino, che da tempo sta valutando il futuro dopo Mazzarri (anche se al momento c’è Moreno Longo) spunta anche il Cagliari.

Il club sardo non sta affatto andando bene. In caduta libera dopo l’exploit con Rolando Maran, ora Walter Zenga sta provando a salvare il salvabile. La squadra è salva, ovviamente, ma per l’inizio che ha avuto, si aspettava un finale diverso. Se Zenga non verrà riconfermato, c’è Giampaolo nel mirino, oltre a Fabio Liverani, attualmente al Lecce.

