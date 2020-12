Genoa-Milan, Calabria scelto dai tifosi come MVP del match

MILAN NEWS – Dopo tante grandi prestazioni, in una stagione dall’alto livello di rendimento, è arrivato anche il gol per Davide Calabria. La rete del provvisorio 1-1 è stata la prima in questo campionato per il terzino italiano, di pregevole fattura: di destro, dalla distanza, potente e precisa. Un piccolo gioiello, unito dalla solita prova di spinta e sostanza, che ha convinto i nostri tifosi a votarlo come migliore in campo di Genoa-Milan 2-2 con più del 55% delle preferenze; davanti a Kalulu, Donnarumma e Çalhanoğlu.

Calabria ha giocato tutti i novanta minuti della gara del Ferraris, nella quale ha collezionato anche 49 passaggi positivi, 11 palloni recuperati, 3 lanci positivi, 3 cross e 2 contrasti vinti. Nel post-partita, a Milan TV, ha dichiarato: “Sono contento per il mio gol, stiamo segnando tanto come squadra ed è importante. Vogliamo sempre vincere, siamo un po’ amareggiati ma siamo stati bravi a non mollare fino alla fine“. Parole giuste da parte di uno dei giocatori più in forma della rosa. Continua così Davide!

Fonte: acmilan.com

MALDINI PESCA DAL BARCELLONA >>>