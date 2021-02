GB Olivero: “Rafael Leao ha un cambio passo fondamentale”

Milan, GB Olivero parla Rafael Leao

GB Olivero, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato di Milan negli studi di Sky Sport. Olivero si è soffermato in particolar modo su Rafael Leao. Ecco cosa ha detto.

"Quando è in forma penso che Leao abbia quel cambio di passo fondamentale, Mandzukic mi sembrerebbe una forzatura in questo momento. Le soluzioni di emergenza possono sempre servire, ma Leao è in vantaggio, anche Rebic può essere molto utile. Sono due soluzioni più valide di Mandzukic in quel ruolo".