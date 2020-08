Gazidis: “Ristrutturare il Meazza? Spenderemmo solo tanti soldi..”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, CEO dell’AC Milan, intervistato dal Daily Mail ha parlato del nuovo stadio di Milan e Inter. In particolare ha detto la sua sulla possibilità emersa negli scorsi mesi di ristrutturare lo stadio Meazza: “Probabilmente finiremmo per spendere tanti soldi per sistemare uno stadio che non sarebbe comunque lontanamente ben costruito e buono come potrebbe essere il nuovo stadio. L’opera di ristrutturazione renderebbe San Siro comunque irriconoscibile rispetto all’attuale impianto, quindi, visto che c’è questa incredibile opportunità di costruire insieme un nuovo stadio perché non farlo? Il nuovo San Siro non sarà solo un faro per il calcio italiano, ma uno dei, se non il migliore, stadio in Europa”.

AURIER AL MILAN? DALLA SPAGNA LO DANNO PER FATTO!