Gasperini, frecciatina al Milan? Le parole sullo Spezia nel post-partita

Gasperini e le parole sullo Spezia

Dopo un match complicato, l’Atalanta ha avuto la meglio sul Cagliari solo nei minuti finali. Gian Piero Gasperini, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha rilasciato le consuete dichiarazioni post-partita. Il riferimento allo Spezia è una frecciatina al Milan? Ecco le dichiarazioni: “Lo scudetto? È difficile. Noi cerchiamo di crescere, la società ha fatto degli investimenti importanti. Il bilancio è positivo in una realtà di grandi debiti. Siamo contenti di ciò che stiamo facendo, per giocare su livelli più altri dovrebbe succedere qualcosa di straordinario. Dopo lo 0-0 con lo Spezia ci hanno criticato, ma è una squadra che gioca a calcio. Il campionato è difficile”. Dalla Spagna: Donnarumma non rinnova. Ecco dove andrà. VAI ALLA NOTIZIA >>>