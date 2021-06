Galliani, il retroscena: “Baggio? Nel ’90 era del Milan. Poi Berlusconi…”

Adriano Galliani, ex AD del Milan, ha raccontato un retroscena sul mancato arrivo di Roberto Baggio nel 1990. Queste le dichiarazioni

Io - riporta 'TuttoMercatoWeb' - avevo già firmato con Caliendo (agente di Baggio all'epoca, ndr) e in quel momento ci chiama l'avvocato e arriva poco dopo un suo elicottero. Andiamo in Corso Marconi e l'avvocato chiede a Berlusconi di lasciargli Baggio, perché non poteva continuare a vincere lui. Io urlavo, non volevo mollare Baggio ma Berlusconi diede la sua parola all'avvocato e Baggio andò alla Juve".