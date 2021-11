Galeazzi, lunedì camera ardente in Campidoglio e il figlio ringrazia tutti

Lunedì in Campidoglio sarà allestita la camera ardente di Galeazzi, morto ieri. Il figlio ringrazia per l'affetto ricevuto.

Ieri è venuto a mancare Giampiero Galeazzi, storico giornalista, che se n'è andato a 75 anni dopo una lunga malattia. Per chi vorrà salutarlo l'ultima volta il Comune di Roma apre le porte della camera ardente. I funerali saranno svolti in forma privata, ma dalle 11:30 di lunedì sarà allestita per tutto il giorno, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, la camera ardente del giornalista. Intanto, il figlio Gianluca Galeazzi ci ha tenuto a ringraziare tutti per l'ondata di affetto ricevuta. Ovviamente era amato da tutti per l'ottimo lavoro svolto e per rivoluzionato la professione del giornalista e cronista d'assalto, reinventando anche le telecronache e vivendo tutto con grande passione.