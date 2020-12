Galderisi: “Scudetto? Il Milan non è un bluff, può arrivare fino alla fine”

Milan da scudetto? L’opinione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’allenatore di calcio Giuseppe Galderisi ha parlato della lotta Scudetto in Serie A. Ecco l’opinione Sul Milan e non solo ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Juventus-Napoli sarà molto importante, anche perché non siamo abituati a vedere la Juve così lontana dalla vetta. Mi sembra poi che l’Inter, non giocando più in Champions League, abbia una rosa spaventosa. Il Milan non è tutto questo bluff, anzi, per me possono arrivare fino alla fine. Forse la vittoria della Juventus col Barcellona ha fatto gioire troppo ed arrivare troppi elogi. Ricordo però che una volta con Allegri erano quintultimi, e poi ne vinsero venti di fila: questa non mi sembra una Juve in grado di farlo, ma i campioni ce li ha”. Calciomercato Milan – Vice Ibrahimovic: ecco l’offerta al Liverpool. VAI ALLA NOTIZIA >>>