“Cara Befana, mi mandi a Milan-Roma?”: il piccolo Gabriele ci prova!

Il Milan è una squadra internazionale, che ha la sua importanza in tutto il mondo. Per questo la sua tifoseria non comprende solamente gli abitanti di Milano e zone limitrofe. Molti vengono da tutta Italia e spesso sono costretti a viaggi importanti verso San Siro, per seguire al meglio la propria squadra del cuore. Questo è il caso del giovane Gabriele: la storia, riportata da La Nazione, è una bella curiosità.