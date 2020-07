Gabbia si gioca il futuro al Milan: Kjaer e Pioli lo guidano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Per Matteo Gabbia il futuro è adesso. Chiudere la stagione al meglio, con prestazioni di livello, potrebbero garantirgli un posto in squadra anche per la prossima stagione. Non da titolare, ancora, ma certamente verrebbe considerato come prima o seconda riserva. Ricordiamo che si tratta sempre di un classe 1999, che il prossimo ottobre compirà 21 anni.

L’infortunio di Alessio Romagnoli è stato il suo lasciapassare per giocare queste ultime partite da titolare. Al suo fianco Simon Kjaer, che lo guida in campo: al suo fianco per insegnargli i trucchi del mestiere. E Stefano Pioli che lo prepara al meglio a Milanello, e ogni tanto dalla panchina gli urla qualche consiglio. Per esempio in Milan-Atalanta, dopo un’azione pericolosa creata dagli avversari nella sua zona, gli ha detto: “Non rinculare, Matteo”. Con riferimento all’atteggiamento da adottare quando viene puntato nell’uno-contro-uno a ridosso dell’area di rigore.

Nel post-lockdown Gabbia ha giocato 4 partite su 10 disponibili in campionato. Prestazioni tra alti e bassi, va detto, ma nell’ultima partita contro l’Atalanta si è comportato molto bene nonostante mancassero Theo Hernandez e Bennacer a coprire la sua zona, non certo due qualunque. Contro la Sampdoria è atteso ad un’altra partita complicata, vedremo come si comporterà.

