Gabbia, record in Serie A: il difensore titolare più giovane della stagione

NEWS MILAN – Ieri esordio assoluto dal primo minuto per Matteo Gabbia, schierato titolare da Stefano Pioli in Fiorentina-Milan. Prestazione di ottimo livello del difensore, che si è comportato alla grande al fianco di Alessio Romagnoli. Diversi recuperi importanti, due ottimi anticipi e mai in sofferenza contro gli attaccanti viola.

Al 74′ purtroppo ha lasciato il campo a Mateo Musacchio per crampi, il che è poi coinciso con il momento migliore dei padroni di casa. Nel finale però, a deciderla, è stata una decisione parecchio controversa dell’arbitro Calvarese che ha concesso rigore per contatto Romagnoli-Cutrone.

Ma al di là dell’andamento del match, purtroppo tra rabbia e inesperienza, ieri record per Matteo Gabbia: è stato il più giovane difensore italiano a giocare un match da titolare in questo campionato. Una bella soddisfazione per lui, che su Instagram ha pubblicato un post in cui pensa già al futuro: continua a leggere >>>

