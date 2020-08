Futuro Parma, contatti avviati per Fassone: sarebbe il CEO

ULTIME NOTIZIE PARMA NEWS – Il futuro del Parma calcio potrebbe essere presto deciso, con gli arabi di Al Mana Group fortemente interessati. Per il ruolo di CEO (Amministratore Delegato) spunta il nome di Marco Fassone. Lo riferisce Nicolò Schira su Twitter.

L’ex dirigente del Milan potrebbe così tornare in Serie A. La sua avventura in rossonero, durante la gestione Yonghong Li durò poco, ciononostante non mancarono errori, colpi di scena e contenziosi. Addirittura se ne rischiava un altro con la nuova proprietà Elliott qualche mese fa dopo le parole di Ivan Gazidis sul salvataggio del Milan dal fallimento.

