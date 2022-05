Futuro Ibrahimovic: il Milan vuole continuare con lui a prescindere dal ruolo

Repubblica scrive del futuro di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Il club rossonero vuole assolutamente tenere lo svedese

Si continua a parlare del futuro di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, come ricordato da Repubblica, ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, ma al momento non ha preso ancora una decisione. Le somme verranno tirate a fine campionato. La volontà del Diavolo è comunque quella di continuare insieme, a prescindere dal ruolo. Ibrahimovic potrebbe fare il giocatore per un'altra stagione o iniziare un percorso dirigenziale. Staremo a vedere. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata di oggi >>>