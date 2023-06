Francia Under 21 – Kalulu convocato per l’Europeo

Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, è stato convocato dalla Francia Under 21 per disputare l'Europeo di categoria

Il giovane difensore del Milan , Pierre Kalulu , ha ricevuto la convocazione dal Ct della Francia Under 21 , Sylvain Ripoll , in vista dell'imminente Europeo di categoria. A tal proposito, il rossonero affronterà il suo compagno di club rossonero Sandro Tonali nel match contro la Nazionale italiana, in programma il 22 giugno per il Gruppo D .

Francia Under 21, Europei possibile riscatto per Kalulu

Dopo un'inattesa stagione tra luci ed ombre in maglia rossonera, il difensore Kalulu potrebbe chiudere in bellezza e rilanciarsi in vista della prossima attraverso LeBleus proprio in questo Europeo. Quale vetrina migliore per l'ex Lione B se non tale competizione con la propria Nazionale francese.