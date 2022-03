Francia-Sudafrica 5-0: Giroud ancora in gol, Maignan in campo / News

C'è molto Milan nella goleada della Francia contro il Sudafrica. Olivier Giroud ancora in gol, 90 minuti per Mike Maignan, panchina per Theo

Renato Panno

Continua il momento d'oro di Olivier Giroud con la sua Francia. Nella festa del gol della Nazionale di Didier Deschamps, l'attaccante del Milan ha messo in porta il momentaneo 2-0, destreggiandosi bene in area di rigore e piazzando la palla alle spalle del portiere. Mike Maignan, al momento dietro a Hugo Lloris nelle gerarchie, ha giocato per tutti i 90 minuti portando a casa un 'clean sheet'. Theo Hernandez, dopo la grande prestazione contro la Costa d'Avorio, è stato risparmiato ed è rimasto in panchina per tutta la durata della partita. Di Kylian Mbappé (2), Ben Yedder e Guendouzi le altre marcature. Le Top News di oggi sul Milan: Nuovo Stadio fuori Milano? Due occasioni dal Real Madrid

