Francia, non solo Theo Hernandez: tanti gli esclusi eccellenti all’Europeo

La Francia di Deschamps è una delle favorite per Euro 2021. Lo dimostrano i tanti giocatori di talento lasciati fuori tra cui Theo Hernandez

A breve terminerà il campionato e dunque tutte le attenzioni saranno rivolte all'Europeo 2021. che si giocherà dall'11 giugno all'11 luglio. Tra le favorite per la vittoria finale c'è sicuramente la Francia di Deschamps, che ha vinto l'ultimo mondiale in Russia. In realtà, però, la forza della compagine francese si vede soprattutto dagli esclusi eccellenti che non andranno all'Europeo. Tra questi, come tutti sanno, c'è anche Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan. Non c'è pero solo lui: vediamo insieme la lista degli esclusi