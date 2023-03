Francia, Maignan subito leader: indica ai compagni come posizionarsi

Con la maglia del Milan, da quando è arrivato in rossonero dal Lille, Mike Maignan ha sempre dimostrato di essere un grande portiere negli interventi, ma anche di avere un carattere e un carisma da leader. Numerosi, infatti, sono stati gli episodi in cui il transalpino ha dato indicazioni ai propri compagni su come posizionarsi in barriera nell'area avversaria o su come muoversi. Come riferito da Sky Sport 24, attraverso un video mostrato in studio, Maignan ha fatto lo stesso con i compagni nella Francia. Di seguito le sue parole.