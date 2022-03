Francia, Deschamps: “Giroud? Sta facendo bene al Milan. Sono contento”

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato di Olivier Giroud, centravanti del Milan. Ecco cosa ha detto

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan. L'ex Chelsea non è stato convocato per le amichevoli contro Costa D'Avorio e Sud Africa. Ecco cosa ha detto sul rossonero: ""Sta facendo bene al Milan, ha segnato gol importanti e sono contento per lui e per il suo club. Poi ho delle scelte da fare. So benissimo cosa ci ha dato Olivier, ovviamente resta a disposizione della Francia, è convocabile".