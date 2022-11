Francia, i convocati per il Mondiale: ci sono Giroud e Theo, out Maignan

Didier Deschamps, CT della Francia, ha diramato la lista dei convocati in vista del Mondiale in Qatar. Presenti Theo e Giroud, out Maignan

Didier Deschamps, CT della Francia, ha diramato la lista dei convocati in vista del Mondiale in Qatar. Presenti due giocatori del Milan, ovvero Theo Hernandez e Olivier Giroud. Mike Maignan, in dubbio viste le sue condizioni fisiche, non fa parte dell'elenco.