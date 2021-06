FORMAZIONE MILAN 2022 – La top 11 degli obiettivi mercato

Il mercato come cambierà la formazione del Milan 2021/22? I rossoneri sono tornati in Champions dopo 7 anni di assenza e Paolo Maldini è stato chiaro: "Sarà un punto di partenza, non di arrivo". Intanto sono già tantissimi i nomi accostati al Milan in questo primo scorcio di calciomercato. Le voci più insistenti portano ai nomi di Olivier Giroud, Junior Firpo e Rodrigo De Paul. Ma non ci sono solo loro sul taccuino dei dirigenti rossoneri, molti rientreranno anche dai prestiti, come Mattia Caldara e Andrea Conti. Resteranno? Vedremo. L'unico acquisto certo, già ufficializzato, è quello di Mike Maignan, che rappresenterà la grande novità in porta dopo l'addio di Gianluigi Donnarumma. Considerando questi elementi, quale potrebbe essere la formazione del Milan per la stagione 2021/2022? Eccola nel dettaglio. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA