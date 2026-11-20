Prima della sfida di domenica alle 18:00 contro il Frosinone, San Siro ospiterà le attività di Fondazione Milan con atleti, ex giocatori e tifosi
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Fondazione Milan sarà Match Charity Partner di Milan-Frosinone, sfida di Serie A in programma domenica 22 novembre a San Siro. L'iniziativa vedrà al centro del prepartita i beneficiari delle iniziative, accompagnati da Massimo Ambrosini, Daniele Massaro e Matteo Gabbia.
Fondazione Milan, i beneficiari e l’omaggio a BaresiPrima del calcio d'inizio scenderanno a bordocampo per la foto ufficiale con l'undici titolare i partecipanti del progetto 'Calcio Seduto', gli studenti del programma 'Sport for Change' e gli atleti di 'APD Vharese' e 'Briantea84', Durante il prepartita i dipendenti della società e Daniele Massaro si prenderanno un momento per ricordare Franco Baresi, a lungo impegnato al fianco di Fondazione Milan.
Le parole di Matteo GabbiaGabbia, che ha incontrato nei giorni scorsi i ragazzi di 'Calcio Seduto', ha commentato così l’esperienza vissuta:
"Ho vissuto sulla mia pelle come il calcio possa cambiare la vita, e so che può farlo in tanti modi diversi. Per alcuni apre una carriera, per altri è un modo per sentirsi parte di un gruppo o superare le difficoltà. Incontrare i ragazzi di Calcio Seduto mi ha permesso di toccarlo con mano ancora una volta. Sono felice che domenica anche tutto San Siro possa conoscere le loro storie e scoprire come il calcio possa fare la differenza, anche fuori dal campo".
Di cosa si occupa Fondazione MilanAttiva dal 2003, Fondazione Milan ha coinvolto finora oltre 200.000 giovani grazie a più di 13 milioni di euro investiti, con un focus recente sul benessere mentale sviluppato anche attraverso la serie 'The Chamber' e la collaborazione con 'The Madhappy Foundation'. In occasione della partita contro il Frosinone i tifosi potranno sostenere le attività tramite donazioni dirette e attraverso le aste delle maglie indossate dai calciatori.
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