Fondazione Milan sarà Match Charity Partner di Milan-Frosinone, sfida di Serie A in programma domenica 22 novembre a San Siro. L'iniziativa vedrà al centro del prepartita i beneficiari delle iniziative, accompagnati da Massimo Ambrosini, Daniele Massaro e Matteo Gabbia.

Fondazione Milan, i beneficiari e l’omaggio a Baresi

Le parole di Matteo Gabbia

"Ho vissuto sulla mia pelle come il calcio possa cambiare la vita, e so che può farlo in tanti modi diversi. Per alcuni apre una carriera, per altri è un modo per sentirsi parte di un gruppo o superare le difficoltà. Incontrare i ragazzi di Calcio Seduto mi ha permesso di toccarlo con mano ancora una volta. Sono felice che domenica anche tutto San Siro possa conoscere le loro storie e scoprire come il calcio possa fare la differenza, anche fuori dal campo".

Di cosa si occupa Fondazione Milan

Prima del calcio d'inizio scenderanno a bordocampo per la foto ufficiale con l'undici titolare i partecipanti del progetto 'Calcio Seduto', gli studenti del programma 'Sport for Change' e gli atleti di 'APD Vharese' e 'Briantea84', Durante il prepartita i dipendenti della società esi prenderanno un momento per ricordare, a lungo impegnato al fianco di, che ha incontrato nei giorni scorsi i ragazzi di 'Calcio Seduto', ha commentato così l’esperienza vissuta:Attiva dal 2003,ha coinvolto finora oltregrazie a più di 13 milioni di euro investiti, con un focus recente sul benessere mentale sviluppato anche attraverso la serie 'The Chamber' e la collaborazione con 'The Madhappy Foundation'. In occasione della partita contro ili tifosi potranno sostenere le attività tramite donazioni dirette e attraverso le