Fondazione Milan partecipa alla Relay Marathon: i dettagli

Oltre 20 squadre e 100 runner rappresenteranno Fondazione Milan domenica 3 aprile nella staffetta della 20° edizione della Milano Marathon.

Fondazione Milan torna protagonista alla Milano Marathon 2022 . Dopo due anni di stop forzato per via dell’emergenza sanitaria, domenica 3 aprile la Onlus rossonera, alla quarta partecipazione a questo evento, sarà sostenuta da oltre 20 squadre e circa 100 runner che prenderanno parte alla Relay Marathon , staffetta non competitiva e cuore pulsante del Milano Marathon Charity Program , che consente a tutti i runner di contribuire alla raccolta fondi da destinare ai progetti solidali delle associazioni partecipanti.

Fondazione Milan indirizzerà i fondi raccolti attraverso la donazione dei suoi runner a sostegno del suo progetto Assist e in particolare all'Hub Alimentare del Gallaratese a Milano, per continuare a supportare le famiglie e i bambini più a rischio in questo momento di crisi economica causato dalla pandemia di Covid-19. L’Hub, rigenerato e donato alla città da Fondazione Milan nel luglio 2021 e attivo in via Appennini, è inoltre uno dei centri di raccolta individuati dal Comune di Milano per la consegna da parte di privati e aziende di beni alimentari non deperibili e beni di prima necessità destinati ai rifugiati ucraini e alle realtà a loro supporto.