Fiorentina-Milan, rossoneri cecchini da fuori area: il dato

Stasera ci sarà Fiorentina-Milan e i rossoneri cercano una vittoria che Stefano Pioli ha definito pesante. Un successo garantirebbe il primato in classifica per un'altra settimana o in solitaria o addirittura a +10 sui nerazzurri. Diavolo che arriva alla sfida con un primato dal punto di vista dei gol con tiri da fuori area. Nessuna squadra ha segnato più goldel Milan da fuori area in questa Serie A (cinque, come Spezia e Verona), tuttavia la Fiorentina non ha ancora subito gol dalla distanza finora in campionato. Sarà forse una delle partite più difficili da questo punto di vista, ma l'obiettivo è comune a quello della classifica di campionato.