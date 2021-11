Fiorentina-Milan, Pioli su Messias: “Può essere l’uomo in più”

Durante la conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Milan si è parlato anche di Messias, ecco le parole di Pioli su di lui.

Domani per Fiorentina-Milan tornerà tra i convocati Messias, brasiliano classe 1991 che finora ha giocato solo un quarto d'ora, e oggi Stefano Pioli si è soffermato a parlare di lui in conferenza. L'allenatore rossonero ha sottolineato come Messias abbia caratteristiche diverse dagli altri e che dunque per questo possa essere considerato un uomo in più a disposizione. Ecco le sue parole: "Sì, può essere l'uomo in più, nel senso che ha caratteristiche diverse da Saelemaekers e Brahim Diaz. Intanto è mancino e non ne abbiamo tanti in fase offensiva. Già quello è qualcosa di diverso, partendo da destra è più portato a tirare. Chiaro che ha bisogno di giocare, ma ha caratteristiche giuste". Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza. Idea dall'Atalanta.