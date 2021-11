Fiorentina-Milan, Padovan: “Nel primo tempo era giusto il pareggio”

Ieri è arrivata una clamorosa sconfitta in Fiorentina-Milan, anche secondo Padovan immeritata. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo.

Una sconfitta immeritata ieri in Fiorentina-Milan per i rossoneri e Giancarlo Padovan, ex allenatore e dirigente, ha sottolineato come il primo tempo sia stato decisivo. I rossoneri stavano giocando molto bene e avrebbero meritato almeno il pareggio, ma è arrivato il raddoppio viola. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky: "Il primo tempo del Milan è stato ottimo, meritava di chiudere in parità. Ha creato tanto ma è stato troppo sprecone e ha pagato degli errori individuali. Theo ha commesso una grande ingenuità dopo che il Milan era riuscito a recuperare il match. Sull'errore di Tatarusanu invece sbaglia anche Gabbia che non spazza un pallone su cui si avventa Duncan". Milan, le top news di oggi: stop per Rebic, idea dal Real Madrid.