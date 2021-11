Fiorentina-Milan, Giroud e Rebic saranno freschi e riposati

Olivier Giroud e Ante Rebic, attaccanti del Milan, sono rimasti a lavorare a Milanello: saranno pronti per la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Ante Rebic , attaccante del Milan. Il croato può ritornare a essere decisivo per la squadra rossonera dopo un periodo complicato. I problemi fisici, infatti, gli hanno costretto a saltare diverse partite, ma la sua importanza è sotto gli occhi di tutti. L'ex Eintracht Francoforte non avrà la classe di Leao, ma è concreto, rabbioso ed è capace di segnare.

Il croato è rimasto in questa sosta per le nazionali insieme a Olivier Giroud. Entrambi dunque saranno freschi e riposati per giocare contro la Fiorentina, in programma sabato 20 novembre. Zlatan Ibrahimovic ha giocato contro la Georgia e giocherà contro la Spagna con la sua nazionale, e dunque Ante e Olivier saranno molto importanti a Firenze, anche perchè tre giorni dopo ci sarà il match in Champions League contro l'Atletico Madrid.