Fiorentina, Italiano: “Ibrahimovic ti castiga sempre quando ha l’occasione”

Vincenzo Italiano, alla Fiorentina, è tornato a parlare della partita contro il Milan ai microfoni di Radio Anch'io Sport. Ecco cosa ha detto: "La serata di sabato è stata bellissima, finalmente abbiamo ottenuto punti importanti in casa contro una grande che non aveva mai perso. Lo stadio era gremito e in festa, è stato bellissimo. Contro Inter e Napoli non eravamo riusciti a portare a casa punti nonostante le ottime prestazioni, meno male siamo riusciti a battere il Milan. Dopo il 3-0 la partita in teoria dovresti riuscire a portarla a casa, ma il Milan ha un giocatore come Ibrahimovic che ti castiga sempre quando ha l'occasione. Poi abbiamo fatto il quarto gol, avessimo pareggiato mi sarei arrabbiato tantissimo".